10. Engelsiz Filmler Festivali Sinemaseverlerle Buluşmaya Devam Ediyor

10. Engelsiz Filmler Festivali, fiziksel gösterimlerinin ikinci durağı olan Ankara’da ve çevrim içi olarak tüm Türkiye’den sinemasever seyircilerini ağırlamaya dördüncü gününde devam ediyor. Puruli Kültür Sanat tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen Türkiye’nin ilk erişilebilir film festivali, Eskişehir’in ardından fiziksel gösterimleriyle Ankara’da Kızılay Büyülüfener Sineması’nda ve çevrim içi olarak eff2022.muvi.com üzerinden Türkiye’den izleyicilerle buluşuyor.

Basın Bülteni

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