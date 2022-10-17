10. Engelsiz Filmler Festivali’nin Ankara ve Çevrim İçi Gösterimleri Başladı

Bu yıl 10. kez gerçekleşen Engelsiz Filmler Festivali, ilk durağı Eskişehir’in ardından 17- 23 Ekim 2022 tarihleri arasında fiziksel gösterimlerle Ankara’da Kızılay Büyülüfener Sineması’nda ve çevrim içi olarak eff2022.muvi.com üzerinden izleyicilerle bir araya gelecek. Dünya ve Türkiye sinemasından 39 filmi erişilebilir olarak seyircisiyle buluşturan festivalin Ankara ve çevrim içi programında Ulusal Uzun Film Yarışması, Kısa Film Yarışması, Çocuklar İçin, Oditoryum, Kaleydoskop ve Onlar seçkileri yer alıyor. Programda yer alan yarışma filmlerinin ekipleriyle yapılan söyleşiler de festivalin YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek.

Basın Bülteni

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