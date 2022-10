10. Engelsiz Filmler Festivali Başladı

Bu yıl 10. kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nin ilk durağı Eskişehir oldu. Festival, Eskişehir programının ilk gününde Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen film gösterimlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği Canlandırma Atölyesi ile minik sinemaseverlerle buluştu. Festivalin ilk gününde Çocuklar İçin seçkisinden Büyük Sel (The Great Overflow), Çocuk ve Kaz (The Child and the Goose), Duvar Piyanosu (Wall Piano), IDODO, Sığınak (Sanctuary), Suzie Bahçede (Suzie in the Garden), Tilkilerin Kraliçesi (Queen of the Foxes); Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışan Zuhal ve Kısa Film Yarışması’nda yarışan filmler sinemaseverlerle buluştu.

