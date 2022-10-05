Engelsiz Filmler Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması’nda Yarışacak Filmler Belli Oldu

14 – 16 Ekim tarihleri arasında fiziksel gösterimleriyle Eskişehir’de başlayıp, 17 – 23 Ekim tarihleri arasında Ankara’da ve çevrim içi olarak tüm Türkiye’de sinemaseverlerle bir araya gelecek olan Engelsiz Filmler Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl da Türkiye sinemasının son dönemdeki en iyi örnekleri yarışacak. Ulusal ve uluslararası festivallerde önemli başarılara imza atmış filmlerden oluşan Ulusal Uzun Film Yarışması’nın bu yılki jürisinde; senarist ve yönetmen Çağla Zencirci, yönetmen Kıvanç Sezer ve yapımcı Selin Vatansever Tezcan bulunuyor. Ödüller, 22 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak kapanış videosu ile izleyicilere duyurulacak.

Basın Bülteni

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Ulusal Uzun Film Yarışması Filmleri:

Beni Sevenler Listesi (Emre Erdoğdu)

Dört Duvar (Bahman Ghobadi)

Kerr (Tayfun Pirselimoğlu)

Okul Tıraşı (Ferit Karahan)

Zuhal (Nazlı Elif Durlu)