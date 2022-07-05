Engelsiz Filmler Festivali Kısa Film Yarışması Başvuruları İçin Son 10 Gün

Türkiye’nin tek erişilebilir festivali olan Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl 17 – 23 Ekim 2022 tarihleri arasında 10. kez sinemaseverlerle buluşuyor. Fiziksel gösterimlerle Ankara’da Kızılay Büyülüfener Sineması’nda ve çevrim içi olarak da tüm Türkiye’de sinemasever izleyicilerle buluşacak olan festival kapsamında kısa filmlerin sanatsal gücünden yararlanmak, genç yönetmenler, sinema profesyonelleri ve seyirciler arasındaki mevcut diyalogu güçlendirmek, yeni bakış açılarını sinemanın beyazperdesine yansıtmak amacıyla bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek olan Kısa Film Yarışması’na 14 Temmuz 2022 Perşembe gününe kadar başvuru yapılabilecek.

Basın Bülteni

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