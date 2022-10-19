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10. Engelsiz Filmler Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması Söyleşileri Youtube Kanalında Yayında

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10. Engelsiz Filmler Festivali, Eskişehir’in ardından 17 – 23 Ekim tarihleri arasında ikinci durağı olan Ankara’da Kızılay Büyülüfener Sineması’nda ve çevrim içi olarak eff2022.muvi.com üzerinden seyircilerle buluşuyor. Festival kapsamında Türkiye sinemasının son dönemdeki iyi örneklerinin yarıştığı Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleriyle yapılan söyleşiler de festivalin YouTube kanalı üzerinden sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışan Emre Erdoğdu’nun Beni Sevenler Listesi filmi üzerine yayınlanan söyleşide filmin yaratım süreciyle ilgili detaylar konuşuldu.

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