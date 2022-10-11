10. Engelsiz Filmler Festivali Başlıyor

Bu yıl 10. kez gerçekleştirilecek Engelsiz Filmler Festivali, Türkiye ve dünya sinemasının öne çıkan, ödüllü ve sinemaseverler tarafından beğenilen filmlerini seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk ve tek erişilebilir film festivali olan Engelsiz Filmler Festivali’nde bugüne kadar Türkiye ve dünyadan 316 film gösterimi ve 118 yan etkinlik erişilebilir olarak çevrim içi ve fizikselde 180 binden fazla izleyiciye ulaşıldı. Festival, fiziksel gösterimlerle 14 – 16 Ekim 2022 tarihleri arasında Eskişehir’de, 17 – 23 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara’da ve çevrim içi olarak eff2022.muvi.com üzerinden tüm Türkiye’den sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Basın Bülteni

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