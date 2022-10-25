Türkiye’nin İlk ve Tek Erişilebilir Film Festivali, Engelsiz Filmler Festivali Sona Erdi

Engelsiz Filmler Festivali, 10. yılını geride bıraktı. 14 – 16 Ekim 2022 tarihleri arasında fiziksel gösterimleriyle Eskişehir’de seyircisiyle buluşan festival, 17 – 23 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara’da ve çevrim içi olarak da tüm Türkiye’den izleyicilere seçkin bir programı sundu. Bir arada film izlemenin mümkün olduğunu göstermek amacıyla yola çıkan festival 10. yılında da programında yer verdiği filmleri sesli betimleme ve altyazı ile izleyicilerle bir araya getirdi. Ayrıca Ulusal Uzun Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleriyle yapılan söyleşiler ve kapanış töreni videosu da festivalin Youtube kanalı üzerinden yayına verildi.

Basın Bülteni

Kapanış törenini izlemek için tıklayınız.

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