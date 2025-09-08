Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen BIFF Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF Bodrum International Film Festival), 03 – 08 Ekim 2025 tarihlerinde Bodrum ve Kos Adası’nda gerçekleştirilecek. On iki yıldır yapılan Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi’nin deneyimi üzerine inşa edilen festival izleyiciye ve sektöre dost bir buluşma hedefiyle kuruldu. Festival kapsamında Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ve Türkiye – Yunanistan Sinema Buluşması yapılacak. “Akdeniz’den dünyaya açılan perde” sloganıyla anılacak festivalin direktörlüğünü Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Cenk Sezgin üstleniyor.

