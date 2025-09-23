Bodrum Uluslararası Film Festivali Film Programı Açıklandı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği; Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Kos Adası Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen, Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF), film programını açıkladı. 03 – 08 Ekim 2025 tarihleri arasında Bodrum Kalesi, Oasis Cinemarine Salonları, Bitez Plajı ve Değirmenler Tepesi’nde yapılacak olan gösterimlerde 14 ülkeden 19 film izleyiciyle buluşacak. Festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde dokuz, Bodrum Galaları’nda dört ve Panorama bölümünde altı film yer alıyor. Türkiye ve Uluslararası prömiyerlerinin Bodrum’da gerçekleşeceği filmlerden oluşan eklektik ve seçkin programda beş yerli yapım gösterime sunulacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Abla



Algoritma’ya Biat Et

Atropia



Beyaz Salyangoz



Bildiğin Gibi Değil (Not What You Think)

Chopin, Paris’te Bir Sonat



Çocuk Yıldızlar (Child Stars)

Genç Anneler (Young Mothers)



Gündüz Apollon Gece Athena (Apollon By Day Athena By Night)

Margo



Olmo



Şanslı Liu



Şoförüm ve Ben



Tetes Brulees



Uçan Köfteci

Yeşeren Topraklar



Yusufçuk



Zamanın Renkleri

