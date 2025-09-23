Bodrum Uluslararası Film Festivali Film Programı Açıklandı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği; Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Kos Adası Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen, Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF), film programını açıkladı. 03 – 08 Ekim 2025 tarihleri arasında Bodrum Kalesi, Oasis Cinemarine Salonları, Bitez Plajı ve Değirmenler Tepesi’nde yapılacak olan gösterimlerde 14 ülkeden 19 film izleyiciyle buluşacak. Festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde dokuz, Bodrum Galaları’nda dört ve Panorama bölümünde altı film yer alıyor. Türkiye ve Uluslararası prömiyerlerinin Bodrum’da gerçekleşeceği filmlerden oluşan eklektik ve seçkin programda beş yerli yapım gösterime sunulacak.
Algoritma’ya Biat Et
Atropia
Bildiğin Gibi Değil (Not What You Think)
Chopin, Paris’te Bir Sonat
Çocuk Yıldızlar (Child Stars)
Genç Anneler (Young Mothers)
Gündüz Apollon Gece Athena (Apollon By Day Athena By Night)
Margo
Uçan Köfteci
Yeşeren Topraklar