Bodrum Uluslararası Film Festivali, Onur Ödülü’nü Hülya Uçansu’ya Veriyor

Türk Sinematek Derneği’nde başladığı kariyerini İstanbul Film Festivali’ni çeyrek asır boyunca başarıyla yöneterek sürdüren Hülya Uçansu, Bodrum Uluslararası Film Festivali’nin Onur Ödülü’nü alacak. Festivalin Uluslararası Jüri’sinde de yer alacak olan Hülya Uçansu’ya ödülü, 04 Ekim akşamı Bodrum Kalesi’nde düzenlenecek olan açılış töreninde takdim edilecek. BIFF, bu ödülü, deneyimlerini üç kitapta toplayan Uçansu’ya bir vefa ve teşekkür mahiyetinde sunuyor.

