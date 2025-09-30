Sinema Sektörü de Bodrum’un Odağında, Türk ve Yunan Sinemacılar Buluşuyor, Sinema Sektörüne Katkı Ödülleri Verilecek

13. CineBodrum Sektör Zirvesi, Bodrum Uluslararası Film Festivali ile kapsamını genişleterek Türkiye – Yunanistan Ortak Yapım Platformu’nun temellerini atacak ve “Filmler En Keyifli Sinemada İzlenir” mottosuyla Sektöre Katkı Ödülleri verecek. 03 – 08 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Bodrum Uluslararası Film Festivali – BIFF, sinema sektörüne yönelik iki önemli etkinlik düzenliyor. Bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek olan CineBodrum Sektör Zirvesi’nin yanı sıra Türkiye – Yunanistan Ortak Yapım Platformu’nun temellerinin atılacağı Türkiye – Yunanistan Sinema Buluşması, 05 Ekim’de Kos Adası’nda organize edilecek. 04 Ekim’de ise Türkiye Sinema Sektörüne Katkı Ödülleri de verilecek.

Basın Bülteni

