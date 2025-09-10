Haberler

Bodrum’da Perde Açılıyor: Dünya Sinemasına Yeni Bir Bakış, Bodrum Uluslararası Film Festivali Başlıyor

03 – 08 Ekim 2025 tarihleri arasında sinema, Ege kıyılarına bir başka yakışacak. Bodrum, yepyeni bir uluslararası festivalle dünya sinemasına kapılarını açıyor: Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF) başlıyor. Festivalin basın toplantısı 09 Eylül 2025 Salı günü Bodrum Golf Clup’da yapıldı. Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kos Belediyesi’nin iş birliğiyle yapılan festival, Bodrum ile Kos Adası arasında sinema dolu bir köprü kuracak. Türkiye – Yunanistan Sinema Buluşması iş birlikleri için iki komşu ülkenin sinemacılarını aynı masada buluşturacak.

Davetiye

Cenk Sezgin – Matina Voukelatou Christodoulidi

Cenk Sezgin – Mihriban Er – Gökhan Mumcu

Ceren Aksan – Gökhan Mumcu

Erturgrul Con – Nihan Durukan – Mihriban Er – Gökhan Mumcu

Onur Yılmaz – Cenk Sezgin

Onur Yılmaz – Gizem Altınkaya – Cenk Sezgin – Selma ?????

Şenay Lambaoğlu

Şenay Lambaoğlu – Cenk Sezgin

Yılmaz Algül ve Eşi

