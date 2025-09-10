Bodrum’da Perde Açılıyor: Dünya Sinemasına Yeni Bir Bakış, Bodrum Uluslararası Film Festivali Başlıyor

03 – 08 Ekim 2025 tarihleri arasında sinema, Ege kıyılarına bir başka yakışacak. Bodrum, yepyeni bir uluslararası festivalle dünya sinemasına kapılarını açıyor: Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF) başlıyor. Festivalin basın toplantısı 09 Eylül 2025 Salı günü Bodrum Golf Clup’da yapıldı. Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kos Belediyesi’nin iş birliğiyle yapılan festival, Bodrum ile Kos Adası arasında sinema dolu bir köprü kuracak. Türkiye – Yunanistan Sinema Buluşması iş birlikleri için iki komşu ülkenin sinemacılarını aynı masada buluşturacak.

