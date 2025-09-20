Haberler

Sinemanın Ustaları Bodrum Uluslararası Film Festivali Jürisinde

Yorum yapın

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilecek olan Bodrum Uluslararası Film Festivali – BIFF, dünya ve Türkiye sinemasının önde gelen isimleri, Elise Jalladeau, Fadik Sevin Atasoy, Hülya Uçansu, Reza Mirkarimi ve Tony Gatlif’den oluşan bir yarışma jürisi oluşturdu. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nı değerlendirecek olan jürinin başkanlığını, büyük usta Tony Gatlif üstleniyor. Sinema tarihine Roman kültürünü ve müziğini sinemayla buluşturduğu aşk, hüzün, mizah ve coşku dolu filmlerle geçen Tony Gatlif’e, festivalin Onur Ödülü de 04 Ekim Cumartesi gecesi yapılacak açılış gecesinde takdim edilecek.

Elise Jalladeau

Fadik Sevin Atasoy

Hülya Uçansu

Reza Mirkarimi

Tony Gatlif

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir