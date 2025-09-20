Sinemanın Ustaları Bodrum Uluslararası Film Festivali Jürisinde

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilecek olan Bodrum Uluslararası Film Festivali – BIFF, dünya ve Türkiye sinemasının önde gelen isimleri, Elise Jalladeau, Fadik Sevin Atasoy, Hülya Uçansu, Reza Mirkarimi ve Tony Gatlif’den oluşan bir yarışma jürisi oluşturdu. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nı değerlendirecek olan jürinin başkanlığını, büyük usta Tony Gatlif üstleniyor. Sinema tarihine Roman kültürünü ve müziğini sinemayla buluşturduğu aşk, hüzün, mizah ve coşku dolu filmlerle geçen Tony Gatlif’e, festivalin Onur Ödülü de 04 Ekim Cumartesi gecesi yapılacak açılış gecesinde takdim edilecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Elise Jalladeau



Fadik Sevin Atasoy



Hülya Uçansu



Reza Mirkarimi



Tony Gatlif

