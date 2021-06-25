28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 13 – 19 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere düzenlenecek toplam 4 kategoride yarışacak. Uluslararası Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması başvuruları FilmFreeway üzerinden kabul edilecek. Festival kapsamında dünya sinemasının en seçkin örnekleri, özel film gösterim bölümleri, eğitim atölyeleri, sergiler ve söyleşiler online olarak yer alacak.

Logo

