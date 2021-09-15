Altın Koza’da Yaşar Kemal Anıldı

Altın Koza, hemşerisi Yaşar Kemal’i bu yıl Yaşar Kemal ile Çukurova’da Dünden Yarına başlığı altında bir dizi etkinlikle anıyor. Etkinliklerin ilki Sinemada Yaşar Kemal söyleşisi oldu. Etkinlik öncesinde Yaşar Kemal Vakfı Derneği Başkanı Ayşe Semiha Baban yaptığı açılış konuşmasında “Bugün Yaşar Kemal’in Altın Koza’da anılıyor olması kendisini de çok mutlu ederdi. Başta Zeydan Karalar olmak üzere herkese teşekkür ederim.” dedi.

Basın Bülteni

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Ayşe Semiha Baban – Lale Mansur – İsmail Timuçin



Lale Mansur



Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı)

