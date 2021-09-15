Tilbe Saran, Genco Belgeseli Gösteriminde Konuştu

Selçuk Metin’in yönettiği Genco belgeseli 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gösterildi. İlgiyle izlenen belgesel sonrası, gösterime katılamayan Genco Erkal’ın teşekkür videosu yayınlandı. Gösterim sonrası Ulusal Uzun Metraj Yarışması Jüri Başkanı Tilbe Saran, Selçuk Metin’le birlikte bir söyleşi gerçekleştirdi, izleyicilerin sorularını cevaplayan Tilbe Saran ve Selçuk Metin duygularını paylaştılar.
- Basın Bülteni
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Selçuk Metin – Osman Timuçin – Tilbe Saran