Altın Koza Sahiplerini Buldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında 28.si düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ödül töreni yapıldı. Festivalde En İyi Film Ödülü’nü yönetmenliğini Ahmet Necdet Çupur’un yaptığı Yaramaz Çocuklar filmi aldı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Koridor filmindeki performanslarıyla Emel Göksu ve Ayşe Demirel paylaşırken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Cemil Şov filmindeki performansıyla Ozan Çelik aldı.

Basın Bülteni

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Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film: Yaramaz Çocuklar (Ahmet Necdet Çupur)

En İyi Yönetmen: Bir Nefes Daha (Nisan Dağ)

Yılmaz Güney: Zin ve Ali’nin Hikayesi (Mehmet Ali Konar)

En İyi Kadın Oyuncu: Emel Göksu, Ayşe Demirel (Koridor)

En İyi Erkek Oyuncu: Ozan Çelik (Cemil Şov)

Adana İzleyici: Sen Ben Lenin (Tufan Taştan)

Kadir Beycioğlu Jüri Özel: Dermansız (Hakkı Kurtuluş – ?????)

En İyi Senaryo: Bir Nefes Daha (Nisan Dağ)

En İyi Müzik: Taner Yücel (Cemil Şov)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Koridor (İlker Berke)

En İyi Sanat Yönetmeni: Koridor (Ö. Devrim Ünal)

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu: Mathilde Van De Moortel, Elif Uluengin, Nicolas Suburlatı (Yaramaz Çocuklar)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın: Aslı Bankoğlu (Lacivert Gece)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu: Eren Çiğdem (Bir Nefes Daha)

Özel Mansiyon: Zeynep Çupur (Yaramaz Çocuklar)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu: Oktay Çubu (Bir Nefes Daha)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu: Hayal Köseoğlu (Bir Nefes Daha)

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film: Zin ve Ali’nin Hikayesi (Mehmet Ali Konar)

Film-Yön En İyi Yönetmen: Nisan Dağ (Bir Nefes Daha)

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması Ödülleri

En İyi Belgesel Film: Kış (Berrin Öz)

En İyi Canlandırma Film: Sudan Çıkmış Balık (Nur Özkaya)

En İyi Deneysel Film: Sürgünde Bir Yıl (Malaz Usta)

En İyi Kurmaca Film: Mesafeler (Efe Subaşı)

Jüri Özel: Yoksul Adamlar Nasıl Ölür? (Serkan Kaçmaz)

En İyi Film: Arasta (Hüseyin Baltacı, Mutlu Kahya)

Uluslararası Öğrenci Filmleri Yarışması Ödülleri

En İyi Film: Tapınak (Murat Uğurlu)

Jüri Özel: Amayi (Subarna Das)