Altın Koza’da Fatoş Güney ile Umut Yolculuğu

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, film gösterimlerinin yanı sıra etkinliklerle de izleyicileri beyazperdenin büyülü dünyasına götürmeye devam ediyor. Yılmaz Güney’in yönettiği ve oynadığı Umut filmi gösterimi, filme ev sahipliği yapan, başlama sahnesinin çekildiği Adana Tren İstasyonu’nda Fatoş Güney’in katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk’ün hazırladığı Yılmaz Güney Belgeseli de yayınlandı.

Basın Bülteni

Umut filmi söyleşisini izlemek için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Fatoş Güney



Fatoş Güney – Zeydan Karalar

(Adana Büyükşehir Belediye Başkanı)



Işıl Özgentürk



Nebil Özgentürk



Tahir Yüksel – Menderes Samancılar –

Zeydan Karalar – Fatoş Güney



Zeydan Karalar

