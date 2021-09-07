28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Orhan Kemal Emek Ödülleri Sevin Okyay ve Ertunç Şenkay’ın

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında düzenlenen 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde geri sayım başladı. Festivalin Orhan Kemal Emek Ödülleri; eserleriyle Türk sinemasının gelişim sürecine vermiş oldukları değerli katkılarından dolayı; 5 Altın Portakal ve pek çok ödülün sahibi görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay ile sinema ve kültür hayatımızın “Sevin Ablası”, çevirmen, yayıncı, film eleştirmeni, muhabir, spor yazarı, radyocu ve televizyon programcısı Sevin Okyay’a verilecek. Sevin Okyay ve Ertunç Şenkay’a Emek Ödülleri, 13 Eylül 2021 Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek festival açılış gecesinde takdim edilecek.

Basın Bülteni

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Ertunç Şenkay / Sevin Okyay

