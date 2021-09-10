Adana Altın Koza Tanıtım Filmi Yayınlandı

Bu yıl 13 – 19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin tanıtım filmi yayınlandı. Festival, 28. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazır. Festivalin bu yılki teması “Doğa” olacak. 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, yaşanan yangın ve sel felâketlerine neden olan doğa katliamına son vermek, çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı olmak adına bu yıl “Doğa” temasıyla izleyicileri bir araya getiriyor.

Basın Bülteni

Tanıtım filmini izlemek için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Mahmut Göğebakan (Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı) – Nebil Özgentürk – Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı) – Menderes Samancılar – Hüseyin Orhan (Altın Koza Genel Müdürü) – İsmail Timuçin (Festival Yürütme Kurulu Üyesi)



Mahmut Göğebakan – Nebil Özgentürk – Zeydan Karalar –

Menderes Samancılar – İsmail Timuçin – Hüseyin Orhan



Zeydan Karalar

