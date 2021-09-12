Altın Koza Heyecanı Başladı

13 – 19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bugün sinemaseverlerle buluşuyor. Festival, çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı olmak adına bu yıl “Doğa” temasıyla gerçekleşiyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında düzenlenen festival, Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başlayacak. Adana halkı ile çelenk konulması sonrası festival programı, gün boyu devam edecek uzun metraj film gösterimleri, gondolda açık hava film gösterimleri, Çukurova’dan Beyazperdeye Film Afişleri Sergisi, Senarist Işıl Özgentürk moderatörlüğünde Kısa Film Atölyesi ile devam edecek.