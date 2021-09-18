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Altın Koza’da Onur Ödülleri Verildi

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Volkan Severcan ve Dolunay Soysert’in sunduğu 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri Töreni muhteşem bir geceye sahne oldu. Bu yılki Onur Ödülleri, Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer’e verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konukları selamlamasının ardından “Tarihin, sanatın, sinemanın, Karaoğlan’ın, Dadaloğlu’nun, Yaşar Kemal’in, Orhan Kemal’in, Yılmaz Güney’in kenti Adana’ya hoş geldiniz.” dedi.

  • Basın Bülteni
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Ali Haydar Bozkurt – Eşber Yağmurdereli –
Nisan Turgul – Menderes Samancılar

Barış Falay

Fatoş Güney – Hale Soygazi

Hale Soygazi

Haluk Bilginer

Haluk Bilginer – Zeydan Karalar – Hale Soygazi

Kıvanç Sezer – Seray Şahinler – Güven Kıraç – Tilbe Saran –
Şenay Aydemir – Meryem Yavuz – Feridun Düzağaç

Volkan Severcan – Haluk Bilginer –
Zeydan Karalar – Hale Soygazi

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