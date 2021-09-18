Altın Koza’da Onur Ödülleri Verildi

Volkan Severcan ve Dolunay Soysert’in sunduğu 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri Töreni muhteşem bir geceye sahne oldu. Bu yılki Onur Ödülleri, Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer’e verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konukları selamlamasının ardından “Tarihin, sanatın, sinemanın, Karaoğlan’ın, Dadaloğlu’nun, Yaşar Kemal’in, Orhan Kemal’in, Yılmaz Güney’in kenti Adana’ya hoş geldiniz.” dedi.

Basın Bülteni

Töreni izlemek için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ali Haydar Bozkurt – Eşber Yağmurdereli –

Nisan Turgul – Menderes Samancılar



Barış Falay



Fatoş Güney – Hale Soygazi



Hale Soygazi



Haluk Bilginer



Haluk Bilginer – Zeydan Karalar – Hale Soygazi



Kıvanç Sezer – Seray Şahinler – Güven Kıraç – Tilbe Saran –

Şenay Aydemir – Meryem Yavuz – Feridun Düzağaç



Volkan Severcan – Haluk Bilginer –

Zeydan Karalar – Hale Soygazi

