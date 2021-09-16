Dostları Altın Koza’da Hasan Saltık’ı Andı

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Anadolu’nun Müzik Kültürleri Hazinesi Hasan Saltık Söyleşisi ile devam etti. Hasan Saltık anısına Ceylan Ertem Konseri, Cemil Şov ve Sen Ben Lenin filmlerinin galaları gerçekleşti. Söyleşiye, Suavi, Nilüfer Akbal, Vedat Yıldırım, Mazlum Çimen ve Nebil Özgentürk katıldı. Barış Sarhan’ın ilk sinema filmi Cemil Şov ve 43. Moskova Film Festivali’nde ilk kez gösterilen, yönetmen Tufan Taştan’ın ilk uzun filmi Sen Ben Lenin izleyicilerle buluştu.
- Basın Bülteni
- Hasan Saltık söyleşisini izlemek için tıklayınız.
- Sen Ben Lenin söyleşisini izlemek için tıklayınız.
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Ali Bayraktar – Zeynep Ünal – Barış Falay –
Hasibe Eren – Serdar Orçin – Özgür Çevik –
Tufan Taştan – Murat Kırantepe – Saygın Soysal
Nebil Özgentürk – Nilüfer Akbal – Suavi