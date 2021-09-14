Altın Koza Film Festivali Emek Ödülleri Verildi

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali açılış gecesinde Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Sevin Okyay ödülünü Adana Valisi Süleyman Elban’dan aldı. Bir süre önce hayatını kaybeden Festival Direktörü Kadir Beycioğlu’yla son konuşmasını aktaran Okyay duygularını “Kadir Beycioğlu’nu saygıyla anıyorum. Ödül için Kadir telefon etmişti. Hep burada olacağına inanıyorum. Ruhu burada olacak. Kadir hep bizimle olsun” diyerek dile getirdi.

Basın Bülteni

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Menderes Samancılar – Güven Kıraç – Zeydan Karalar

(Adana Büyükşehir Belediye Başkanı)



Menderes Samancılar – Nebil Özgentürk



Zeydan Karalar

