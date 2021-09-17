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Uluslararası Ödüllü Film Akis’in İlk Gösterimi Altın Koza’da Gerçekleşti

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Yönetmen İlker Savaşkurt’un uluslararası ödüllü ikinci uzun metraj filmi Akis (Reflection) Türkiye’de ilk kez 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde gösterilerek seyirciyle buluştu. İstanbul’un turistik açıdan popüler noktalarından birinde yer alan bir otelde geçen, aynı otelde bir araya gelen farklı milletlerden insanların hikâyesini anlatan Akis (Reflection), ekibin ve sinemaseverlerin katımlıyla 16 Eylül akşamı M1 Adana Cinemaximum Sineması’nda gösterildi.

Hasan Adalı – Menderes Samancılar –
Selçuk Yöntem – İlker Savaşkurt

Hasan Adalı – Şansım Adalı

İlker Savaşkurt – Hasan Adalı – Selçuk Yöntem – Mehmet Kala

Taro Tarık Tekin – İlker Savaşkurt –
Selçuk Yöntem – Yasemin Szawlowski

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