Uluslararası Ödüllü Film Akis’in İlk Gösterimi Altın Koza’da Gerçekleşti

Yönetmen İlker Savaşkurt’un uluslararası ödüllü ikinci uzun metraj filmi Akis (Reflection) Türkiye’de ilk kez 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde gösterilerek seyirciyle buluştu. İstanbul’un turistik açıdan popüler noktalarından birinde yer alan bir otelde geçen, aynı otelde bir araya gelen farklı milletlerden insanların hikâyesini anlatan Akis (Reflection), ekibin ve sinemaseverlerin katımlıyla 16 Eylül akşamı M1 Adana Cinemaximum Sineması’nda gösterildi.

Basın Bülteni

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Hasan Adalı – Menderes Samancılar –

Selçuk Yöntem – İlker Savaşkurt



Hasan Adalı – Şansım Adalı



İlker Savaşkurt – Hasan Adalı – Selçuk Yöntem – Mehmet Kala



Taro Tarık Tekin – İlker Savaşkurt –

Selçuk Yöntem – Yasemin Szawlowski

