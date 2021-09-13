Altın Koza Heyecanı Başladı, Atatürk Anıtına Çelenk Koyma Töreni Yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında düzenlenen 28. Altın Koza Film Festivali başladı. Başkan Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Festival, gün boyu devam edecek uzun film gösterimleri, gondolda açık hava gösterimleri, Çukurova’dan Beyazperdeye Film Afişleri Sergisi, Işıl Özgentürk’ün Kısa Film Atölyesi ile devam edecek.

Basın Bülteni

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Zeydan Karalar – Menderes Samancılar –

Mahmut Göğebakan – Nebil Özgentürk

