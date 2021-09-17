Altın Koza’da Gondolda Sinema Keyfi

Adana’da merkez ve ilçelerde devam eden 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali etkinliklerinde, Gondolda Sinema gösterimlerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar ile birlikte katıldı. Lütfi Ömer Akad’ın başrollerini Türkan Şoray, İzzet Günay ve Ayfer Feray’ın paylaştığı Vesikalı Yarim filmini halkla izleyen Başkan Karalar, eşiyle birlikte, yazlık sinemalara gittikleri döneme, çocukluklarına döndüklerini söyledi.

Basın Bülteni

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Hüseyin Orhan – Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir

Belediye Başkanı) – Nuray Karalar – Mahmut Göğebakan



Nuray Karalar – Zeydan Karalar



Gondolda Sinema

