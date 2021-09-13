Dünya Sineması Altın Koza’da

28. Adana Altın Koza Film Festivali, Dünya Sineması bölümünde bu yıl dünya festivallerinde yarışmış seçkin 10 film yer alıyor. Günümüz sinemasının büyük ustalarının imzasını taşıyan filmlerin bulunduğu seçkideki altı filmin Türkiye prömiyeri Adana’da yapılacak. Bunlardan ilki İranlı Aşgar Farhadi’nin 2021 Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü kazanan filmi Kahraman’da (Ghahreman) kriz karşısındaki insanlık hallerimiz irdeleniyor.

Basın Bülteni

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Kahraman (Ghahreman)

