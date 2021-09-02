Altın Koza İçin Yarışacak Filmler Belli Oldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığını yaptığı 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na başvuran 45 filmden 10 eser jüri karşısına çıkacak. 13 – 19 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak festivalde Nisan Dağ’ın Bir Nefes Daha, Barış Sarhan’ın Cemil Şov, Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun Dermansız, Erdal Rahmi Hanay’ın Fuad, Sinan Sertel’in İçimdeki Kahraman, Erkan Tahhuşoğlu’nun Koridor, Muhammet Çakıral’ın Lacivert Gece, Tufan Taştan’ın Sen Ben Lenin, Ahmet Necdet Çupur’un Yaramaz Çocuklar, Mehmet Ali Konar’ın Zin ve Ali’nin Hikâyesi adlı filmleri ödül için yarışacak.
- Basın Bülteni
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Bir Nefes Daha
Cemil Şov
Sen Ben Lenin
Zin ve Ali’nin Hikâyesi