32. Ankara Film Festivali

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 32.si düzenlenecek Ankara Film Festivali, 04 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Kızılay Büyülüfener Sineması’nda gerçekleşecek. Klasik filmlerin yanı sıra Türkiye ve dünya sinemasından en yeni örnekleri sinema salonlarında sinemaseverlerle buluşturacak. Festivalin bu yılki afişi de tasarım öğrencilerine ve sanatçılarına açık çağrıyla yapılacak yarışma sonucu seçilecek. Festivalin heyecan uyandıran Ulusal Yarışmalar bölümü, uzun, belgesel ve kısa film dallarında yarışacak 2020 – 2021 yapımı filmlerin Ankara galalarına ev sahipliği yaparken; 5 yıldır Türkiye sinemasının yenilikçi projelerini keşfeden Proje Geliştirme Desteği, ilk ya da ikinci filmini çekecek sinemacılara maddi destek olacak.

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