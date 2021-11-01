Kara Trenle Götürdüm Şehrimi

Yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün üstlendiği filmin konusu şöyle: 1961 sonlarına doğra başladı her şey… Frankfurt’a, Berlin’e, Köln’e, Düsseldorf’a yani Almanya’nın dört bir yanına “umut yolcusu” olarak vardılar. Bir iş kuracak, bir ev ya da bir traktör alacak kadar para biriktirip geri döneceklerdi ama “misafirlik” hiç bitmedi; kaldılar. Deyim yerindeyse bir kara trenle götürdüler; hatıralarını ve şehirlerini. Yıllar geçtikçe iki uluslu yaşamanın bir yara değil zenginlik olduğunu keşfetmişti iki taraf da. Almanya milyonlarca Türkiye doğumlu için geçmişte “Acı Vatan”dı belki ama şimdi “İkinci Vatan”dı ayrıca. İşte hikâyemiz, konuk işçilikten ulus ötesi yurttaşlara hem doğdukları yeri hem doydukları yeri vatan belleyenlere dairdir.