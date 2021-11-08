Ankara Film Festivali’nde Ulusal Uzun Film Yarışma Heyecanı Bugün Başlıyor

32. Ankara Film Festivali’nde Ulusal Uzun Film Yarışma filmleri için heyecan bugün başlıyor. Festival kapsamında bugün Erkan Tahhuşoğlu’nun Koridor, Tufan Taştan’ın Sen Ben Lenin, Ferit Karahan’ın Okul Tıraşı ve Aydın Orak’ın Sabırsızlık Zamanı filmleri gösterilecek. Festivalde dünkü gösterimler Ulusal Kısa Film Yarışması filmlerinin gösterimleri ile başladı. Yarışmada yer alan 15 kısa film yönetmenlerinin katılımı ve sinemaseverlerin ilgisi ile gösterildi. Belgesel film Gölgenin Seyri’nin gösterimi sonrasında ise yönetmen Müjgan Yıldırım, filmin danışmanlarından Burçak Evren, kurgucusu Tuvana Simin Günay’ın katılımıyla söyleşi gerçekleşti.

Basın Bülteni

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Gölgenin Seyri Söyleşisinden

Tuvana Simin Günay – Müjgan Yıldırım –

Burçak Evren – Banu Sıvacı – Barış Saydam



Alican Yücesoy



Alican Yücesoy – Müfit Can Saçıntı – Banu Sıvacı



Banu Sıvacı



İrfan Demirkol – Alican Yücesoy – Müfit Can Saçıntı –

İnci Demirkol – Banu Sıvacı



Müfit Can Saçıntı



Kısa Filmciler

