Film Festivali Sempozyumu Başladı

Doç. Dr. Hakan Erkılıç’ın yürütücülüğünde öğretim üyelerinden oluşan proje ekibi tarafından Ankara Film Festivali kapsamında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin (İLEF) ev sahipliğinde düzenlenen Film Festivali Sempozyumu 10 Kasım’da başladı. Altın Koza Festivali Yönetmeni Kadir Beycioğlu anısına düzenlenen sempozyum bu yıl ilk kez yapıldı; festival yöneticilerini, akademisyenleri, öğrencileri ve sinemaseverleri bir araya geldi.

Basın Bülteni

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Abdülrezak Altun



F. Mutlu Binark – Senem Duruel Erkılıç –

Hasan Akbulut – Sabire Soytok



İsmail Timuçin – Serhat Serter – İnci Demirkol



Metin Çavuş – F. Mutlu Binark – Tuncer Mert Aydın – Onur Erkin



Semire Ruken Öztürk

