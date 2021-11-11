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Film Festivali Sempozyumu Başladı

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Doç. Dr. Hakan Erkılıç’ın yürütücülüğünde öğretim üyelerinden oluşan proje ekibi tarafından Ankara Film Festivali kapsamında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin (İLEF) ev sahipliğinde düzenlenen Film Festivali Sempozyumu 10 Kasım’da başladı. Altın Koza Festivali Yönetmeni Kadir Beycioğlu anısına düzenlenen sempozyum bu yıl ilk kez yapıldı; festival yöneticilerini, akademisyenleri, öğrencileri ve sinemaseverleri bir araya geldi.

Abdülrezak Altun

F. Mutlu Binark – Senem Duruel Erkılıç –
Hasan Akbulut – Sabire Soytok

İsmail Timuçin – Serhat Serter – İnci Demirkol

Metin Çavuş – F. Mutlu Binark – Tuncer Mert Aydın – Onur Erkin

Semire Ruken Öztürk

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