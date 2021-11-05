Ankara Film Festivali Başladı

32. Ankara Film Festivali, dün gece düzenlenen Açılış Töreni ile başladı. Festival destekçilerine teşekkür plaketlerinin takdimi ile başlayan törende, Perihan Savaş, Gani Müjde ve Erendüz Atasü’ye Onur Ödülleri takdim edildi. Festival Başkanı İrfan Demirkol festival destekçilerine teşekkür etti, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nin plaketlerini takdim etti.

Basın Bülteni

Açılış törenini izlemek için tıklayınız.

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