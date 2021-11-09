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Ankara Film Festivali Sinemaseverlerle Buluşmaya Devam Ediyor

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32. Ankara Film Festivali’nde Ulusal Uzun Film Yarışma heyecanı dün gösterilen 4 yarışma filmiyle başladı. Ulusal Uzun Film Yarışması heyecanı Yönetmenliğini Erkan Tahhuşoğlu’nun üstlendiği Koridor filminin gösterimi ile başladı. Festival takipçilerinin yoğun ilgi gösterdiği film gösterimi sonrasında yönetmen Erkan Tahhuşoğlu, başrol oyuncuları Emel Göksu ve Ayşe Demirel, yapımcılar Zeynep Koray ile İris Tahhuşoğlu’nun katılımıyla bir söyleşi gerçekleşti.

Koridor Söyleşisinden

Okul Tıraşı Söyleşisinden

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