T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 04 – 12 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecek 32. Ankara Film Festivali başvuruları başladı. 01 Mart’ta açılacak başvurular 15 Eylül’e kadar devam edecek. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film, İlk Film, Yönetmen, Senaryo, Kadın Oyuncu, Erkek Oyuncu başta olmak üzere 13 dalda ödüller verilecek. En İyi Filme 50.000, En İyi İlk Filme 20.000 TL verilecek.

Basın Bülteni

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Logolar



İnci Demirkol (Ankara Film Festivali Başkanı)



İrfan Demirkol (Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı)

