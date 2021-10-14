32. Ankara Film Festivali Ulusal Yarışma Filmleri Belli Oldu

04 – 12 Kasım 2020 tarihleri arasında Kızılay Büyülüfener Sineması’nda gerçekleşecek olan 32. Ankara Film Festivali’nde Ulusal Uzun Film, Belgesel Film ve Kısa Film dallarında yarışma heyecanı yaşayacak filmler belli oldu. Akademisyenler Fulten Larlar ile İclal Can Gürbüz ve Dünya KİV Başkanı İrfan Demirkol’dan oluşan ön seçici kurul Ulusal Uzun Film Yarışması’na başvuran 55 film arasından yarışacak 10 filmi belirledi. Açıklamaya göre Anadolu Leoparı, Çatlak, Gölgeler İçinde, İki Şafak Arasında, Okul Tıraşı, Koridor, Lacivert Gece, Sabırsızlık Zamanı, Sardunya ve Sen Ben Lenin adlı uzun filmler Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak.
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Anadolu Leoparı
Çatlak
Gölgeler İçinde
İki Şafak Arasında
Koridor
Lacivert Gece
Okul Tıraşı
Sabırsızlık Zamanı
Sardunya
Sen Ben Lenin