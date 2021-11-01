Yaşamın anlamını daha derinden sorguladığımız Corona zamanında, her yaştan insanın hafızasında ayrı bir yeri olan, yaşayan efsanelerimizin bilgeliğine, onların yaşamdan öğrendiklerini duymaya çok ihtiyacımız var. Yönetmenliğini Tuluhan Tekelioğlu’nun üstlendiği 2021 yılı Türkiye yapımı, 70 dakikalık belgesel film Efsaneler (Legends), hareketi kısıtlandığında bile üretmekten vazgeçmeyen, kazanmanın kaybetmekle başladığına inanan, inandığını azim ve cesaretle harekete geçiren, yürümeyi seçtiği yola iz bırakan, Türkiye’nin efsanelerine doğru bir yolculuğa çıkıyor.