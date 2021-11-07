Ankara Film Festivali’nde 2. Gün

32. Ankara Film Festivali film gösterimleri ve söyleşilerle geçen yoğun bir günü daha geride bıraktı. Festivalde dün Ulusal Belgesel Film Yarışması filmlerinden Mehmet Emre Battal’ın Muhtaç, Ulaş Tosun’un Gecikmiş Bir Tanışma İçin Merhaba Canım, Zafer Sevener ve Sibel Sümer’in Araya Korona Girmeseydi ve Metin Avdaç’ın Tipi belgeselleri jüri ve izleyici karşısındaydı. Film gösterimleri sonrası filmlerin yönetmenleri soruları yanıtlamak üzere salondaydı.
- Basın Bülteni
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Araya Korona Girmeseydi Gösteriminden