Ankara Film Festivali İlk Gösterim Gününü Geride Bıraktı

32. Ankara Film Festivali film gösterimleriyle dolu bir günü geride bıraktı. Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yer alan 7 film jüri ve sinemaseverlerle buluştu. Alçak Sesle (Habitus of Self), Haymatlos, Bekleyiş, Doğu’nun Işığı, Sıcak Yatak, Baba Ne Oldu ve Yaramaz Çocuklar filmlerinin gösterimleri sonrası filmlerin yönetmenleri izleyicilerin sorularını yanıtladı. Tayfun Pirselimoğlu aynı adlı kendi romanında uyarladığı, Kerr filminin Ankara’daki ilk gösterimi sonrasında izleyicilerle bir araya geldi.

Basın Bülteni

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