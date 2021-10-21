32. Ankara Film Festivali Afiş Tasarım Yarışması Sonuçlandı

04 – 12 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan 32. Ankara Film Festivali’nin Afiş Tasarım Yarışması sona erdi. Jürinin değerlendirmeleri sonucu bu yıl afiş tasarımı, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları ile dikkat çeken, tasarımcı ve illüstratör Necdet Yılmaz’ın imzasını taşıyor. Afiş Tasarım Yarışması’na katılan 297 başvuru ressam Selçuk Demirel, grafik tasarımcı, araştırmacı, sanatçı Yılmaz Aysan, Ankara Reklamcılar Derneği Asbaşkanı, Amaç Ukav, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğr. Gör. Ömer Durmaz ile Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol tarafından değerlendirildi.

Basın Bülteni

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