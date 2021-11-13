32. Ankara Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

32. Ankara Film Festivali’nin heyecanla beklenen ödülleri sahiplerini buldu. Kapanış töreninde Ulusal Uzun, Belgesel ve Kısa Film Yarışmaları’nın kazananları açıklandı. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü Emre Kayiş’in Anadolu Leoparı filmine verilirken, En İyi Yönetmen Ödülü Çatlak filmiyle Fikret Reyhan’a, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü ise Çağıl Bocut’un yönettiği Sardunya filmine verildi.

Basın Bülteni

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Ödüller

Ulusal Uzun Film Yarışması

En İyi Film: Anadolu Leoparı (Emre Kayiş)

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film: Sardunya (Çağıl Bocut)

En İyi Yönetmen: Fikret Reyhan (Çatlak)

Onat Kutlar En İyi Senaryo: Barış Bıçakçı, Tufan Taştan (Sen Ben Lenin)

En İyi Kadın Oyuncu: İpek Türktan (Anadolu Leoparı)

En İyi Erkek Oyuncu: Uğur Polat (Anadolu Leoparı)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Güliz Gençoğlu (Lacivert Gece)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ekin Koç (Okul Tıraşı)

En İyi Sanat Yönetmeni: Armen Ghazaryan (Gölgeler İçinde)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Nick Cooke (Anadolu Leoparı)

En İyi Kurgu: Sercan Sezgin, Ferit Karahan, Hayedeh Safiyari (Okul Tıraşı)

En İyi Özgün Müzik: Greg Dombrowski (Gölgeler İçinde)

SİYAD En İyi Film: Çatlak (Fikret Reyhan)

Ulusal Belgesel Film Yarışması

En İyi Belgesel Film: Bekleyiş (Aslı Akdağ)

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Kısa Film: Stiletto (Can Merdan Doğan)