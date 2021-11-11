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32. Ankara Film Festivali’nde Film Gösterimleri Bugün Sona Eriyor

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32. Ankara Film Festivali bugünkü gösterimlerle sona eriyor. Festivalin merakla beklenen ödülleri yarın akşam düzenlenecek törende sahiplerini bulacak. Festival takipçileri dün, güne Ulusal Uzun Film Yarışması’nda Erdem Tepegöz’ün yönettiği Gölgeler İçinde filminin gösterimiyle başladı. Erdem Tepegöz, yapımcılar Umut Özçorlu ve Figen Ermek Özçorlu ile filmin oyuncularından Emrullah Çakay film sonrası gerçekleşen söyleşide izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Anadolu Leoparı Söyleşisinden

Gölgeler İçinde Söyleşisinden

Sardunya Söyleşisinden

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