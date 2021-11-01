Ankara Film Festivali, 04 Kasım’da Başlıyor

32. Ankara Film Festivali, 04 – 12 Kasım 2020 tarihleri arasında Kızılay Büyülüfener Sineması’nda izleyiciyle buluşacak. Festivalde ulusal uzun, belgesel ve kısa film dallarında yarışma heyecanı yaşanacak ve dünya sinemasından toplamda 16 ülkeden 63 film gösterilecek. 32. Ankara Film Festivali’nin açılış töreni 04 Kasım akşamı CerModern’de gerçekleşecek. Açılış töreninde festivalin Onur Ödülleri sahiplerine sunulacak. Bu yıl festivalin Aziz Nesin Emek Ödülü oyuncu Perihan Savaş’a, Sanat Çınarı Ödülü yazar, akademisyen ve edebiyat eleştirmeni Erendiz Atasü’ye ve Kitle İletişim Ödülü mizah yazarı, senarist, yönetmen Gani Müjde’ye takdim edilecek.

Basın Bülteni

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