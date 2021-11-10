32. Ankara Film Festivali’nde Heyecan Sürüyor

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 32. Ankara Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması’nda heyecan sürüyor. Festivalde dün Muhammet Çakıral yönetmenliğindeki Lacivert Gece filmi izleyiciyle buluştu. Gösterim sonrasında yönetmen Muhammet Çakıral, oyuncular Cansu Fırıncı ve Güliz Gençoğlu, senaryo danışmanı Ömer Leventoğlu izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Basın Bülteni

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Çatlak Söyleşisinden



İki Şafak Arasında Söyleşisinden



Lacivert Gece Söyleşisinden

