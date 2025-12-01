Gökhan Tiryaki’nin yönettiği ve Onur Buldu, Ecem Erkek, Sarp Apak, Erdem Yener, Oya Başar, Tarık Pabuççuoğlu, Nazlı Yağcı, Gamze Karta ile Emir Berke Zincidi’in oynadığı Efes’in Sırrı, 16 Ocak 2026’da CGV Mars dağıtımıyla Poll Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

İçine kapanık ve yalnız bir çocuk olan Tuna’nın hayatı, bir anda karşısına çıkan sıra dışı misafirlerle yeniden şekillenir. Bir kazı alanında yaşanmış olan tuhaf olay sonucu arkeologların çocuk bedenine dönmesi, Tuna’nın sessiz ve kendi halindeki dünyasını tamamen değiştirir. Filmin yayınlanan fotoğrafları, bu dönüşümün renkli ve eğlenceli anlarını aktarıyor.

Afiş



Aşağıdaki fotoğraflar kamera arkasındandır.

