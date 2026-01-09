Usta Oyuncu Oya Başar ve Genç Yetenek Nazlı Yağcı Örnek Bir Babaanne – Torun Hikâyesiyle Karşımıza Çıkıyor

Efes’in Sırrı filmi 2026 yılında sinema salonlarında ailece izlenebilecek keyifli yapımlar arasında yer almaya hazırlanıyor. Senaryosunu Zeynep Çiçekoğlu Süner’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki’nin oturduğu filmde; usta oyuncu Oya Başar ve genç yetenek Nazlı Yağcı, canlandırdıkları babaanne – torun karakterleriyle çok sevilecek. Filmde Nazlı Yağcı, Tuna’nın ablası Asel karakterine hayat veriyor. Hayatı enerjik bir şekilde yaşayan Asel, hikâyede başarılı bir sosyal medya içerik üreticisi olarak seyircilerin karşısına çıkıyor. En büyük ilham kaynağı ve çektiği videolarının başrolü ise Oya Başar’ın canlandırdığı dünya tatlısı babaannesidir.

