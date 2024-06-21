Kevin Costner’in yönettiği ve Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington ile Jena Malone’un oynadığı Horizon: An American Saga – Chapter 1, 05 Temmuz 2024’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Pinema Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Horizon: An American Saga – Chapter 1, Amerika’nın batısında yapılmış olan İç Savaş’ın öncesi ve sonrasındaki 15 yıllık uzun bir dönemi kapsıyor ve olayları birçok farklı karakterin gözünden anlatıyor. Batı’ya doğru yapılan genişleme, doğal unsurlardan, bu topraklarda yaşayan yerli halklarla etkileşimlere ve bu toprakları kolonileştirmeye çalışanların acımasız kararlılığına kadar birçok zorlukla doludur.