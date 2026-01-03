Genç Yetenekler Efes’in Sırrı’nda Buluştu

Gökhan Tiryaki’nin yönettiği Efes’in Sırrı, 2026 yılında sinema salonlarında ailece izlenebilecek keyifli yapımlar arasında yer almaya hazırlanıyor. Senaryosunu Zeynep Çiçekoğlu Süner’in kaleme aldığı, hikâyesi Kamuran Süner’e ait olan Efes’in Sırrı, merak, keşif ve arkadaşlık temalarını Efes’in büyülü atmosferinde bir araya getiriyor. Filmin hikâyesi çocukların dünyasıyla sınırlı kalmıyor, genç karakterler de yaşanan maceranın seyrini belirleyen önemli olayları öne çıkarıyor.

